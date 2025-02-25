В Семее решается судьба нескольких подростков, которые вместе избили мальчика, снимая всё на телефон. В отношении участников заведено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц". Пострадавший, который недавно остался без мамы, и воспитывается отцом, сейчас наблюдается у психологов. Зачинщики находятся под следствием. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с родителями учащихся 9-й школы г. Семея, и выяснил, почему в учебных заведениях начали устраивать "разборки по понятиям".

Жестокое избиение 11-летнего школьника в Семее произошло 22 февраля около 14.00 часов в районе 343 квартала. 6 школьников устроили буллинг среди гаражей. Почти всё происходящее подростки снимали на телефон. Три видео общей продолжительностью 13 минут разлетелось по интернету и заполонило информационное пространство. Люди в комментариях призвали полицейских и чиновников от образования не спускать на тормозах этот случай, а наказать участников инцидента.

Как рассказали в городском отделе образования, 25 февраля пройдёт заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, где будет решаться дальнейшая судьба подростков, продемонстрировавших на всю страну свою жестокость. Сейчас участники инцидента остаются дома.

"Они вместе с родителями находятся дома, под следствием. Родителей обязали сидеть дома с детьми. В ближайшее время их будут вызывать на допрос, после чего пройдёт заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних", - официально прокомментировали в Управлении образования области Абай.

Также в ведомстве добавили, что дети уже состояли на учёте инспекторов по делам несовершеннолетних. В данное время в школы выехала мобильная группа, которая выясняет обстоятельства данного случая.

"В этом происшествии участвовало несколько детей - трое из школы №9, один из школы № 15, и ещё один ребёнок из лицея "Жас Улан". Комиссия зайдёт в эти школы, проверит работу классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной части. Они проанализируют ситуацию. Если со стороны администрации все шаги сделаны, то есть дети поставлены на учёт, их поведение ранее рассмотрено на заседании комиссии, то значит школа выполнила свои функции. Если вовремя не поставили на учёт, то школы привлекут к дисциплинарному взысканию", - пояснили в Управлении образования области Абай.

Фото: ДП области Абай.

Между тем, родители и учителя, которые вышли на связь с корреспондентом BaigeNews.kz рассказали, что воспитательная работа в 9-й школе, где учатся зачинщики и пострадавший мальчик, действительно ведётся слабо. Наши собеседники попросили не называть их данные, но охотно сообщили, что тревожные звоночки прозвенели давно.

"Со слов моей дочери, один из подростков, который на видео очень яростно избивал мальчика, уже давно ведёт себя агрессивно. Она училась с ним, сейчас он в 7 классе. Курил на уроках электронные сигареты, убегал по классу от учителя, кричал и ругался. Классный руководитель намучилась с ним, регулярно водила его к школьному психологу, но результата никакого. Он воспитывается бабушкой. Парень несколько раз переходил из одного параллельного класса в другой, а в конце прошлого года даже пообещал ребятам перейти в другую школу. Дочка видела, ка его тоже колотили старшеклассники", - рассказала мама ученицы 9-й школы.

Со слов родителей, те девочки, что запечатлены на видео, тоже ведут себя в школе вызывающе и агрессивно, не соблюдают школьные правила.

"Сейчас пишут много подробностей об этих агрессивных девушках – и о личной жизни, и об интересах. Я не буду всего озвучивать. Хочу лишь сказать, что ребята портят атмосферу класса, переходят из одного коллектива в другой. На них очень часто жалуются одноклассники. Если бы ими занимались раньше, наказали, или отправили в спецшколу, то этого издевательства над ребёнком можно было бы избежать. Плюс эти дети вдохновлены романтикой одного нашумевшего сериала, и буквально сеют в школе свои "уличные ценности", - поделилась с нами своими впечатлениями мама одноклассницы "героев" ролика.

На фото: школа №9. Автор: Альбина Халел.

Время бесконечных свобод, безнаказанность и равнодушие родителей. Похоже вот три главные причины, которые приводят к подобным ситуациям. Педагоги нередко слышат на уроках от своих учеников "Вы не имеете права!", буквально делая школьников неприкосновенными.

Учитель одной из средних школ Семея поведал нам, почему некоторые школы закрывают глаза на "трудных подростков" и почему стоит вернуться к наказанию за непослушание.

"Я элементарно не могу поставить двойку. Мало учителей это делает, потому, что пальчиком грозят. Приходится добавлять баллы на СОРы и СОЧи. Никто не доводит дело до конца, поскольку любая негативная огласка о работе внутри - это снижение рейтинга. Лучше отсидеться до конца четверти, года, получить зарплату, и уйти в отпуск. Что делает отдел образования? Они приезжают и проверяют бумаги, выясняют, насколько выполнены планы и насколько хорошо отчитывается школа бесконечным потоком фото и видео в инстаграм! Да, начали приходить на уроки. Но в первую очередь надо общаться с детьми и родителями. Теперь к вопросу о том, почему повторяются случаи буллинга? Когда что-то происходит, психологи, учителя и родители пытаются "отмазать" детей, мол это же наш ребёнок. А ведь он, возможно, будущий преступник! И в будущем 10 раз пожалеют. В последний раз, когда я сделал замечание своему ученику, он мне буквально сказал: "А что вы мне сделаете, закон не работает, наказания нет!". Они чувствуют безответственность", - делится печальным опытом отечественной системы образования учитель из Семея.

В то время как многие люди стараются демократизировать наказание и свести всё к беседам, учителя советуют поторопиться с установлением жёсткой дисциплины в обычных школах.

"Начать можно с наказания в рамках закона - ставить двойки и оставлять на второй год, привлекать родителей за невыполнение обязанностей, невыполнение домашних заданий, отсутствие формы, нарушение дисциплины. За всё нужно привлекать и постоянно работать с ними. Наказывать за маты. А не просто грозить пальцем и отмалчиваться, потому что – это дети. Подростки - очень жестокие. Сейчас мы видим никем не фильтруемый поток информации, время бесконечных свобод. А свобода – это, в первую очередь, ответственность, а не вседозволенность. Если вы понимаете, что в школе происходит что-то нехорошее, не надо закрывать на это глаза. С детьми надо разговаривать. К сожалению, пошла такая тенденция, что школа - это не храм знаний, а пространство для передержки", - заключил учитель.

После случившегося в Семее снова заговорили о необходимости закрепления за каждой школой инспекторов по делам несовершеннолетних. С 2021 года эту практику отменили. С тех пор сотрудники полиции инспектируют целые районы, на которых может находиться до пяти школ, а это тысячи детей и подростков.

Детский омбудсмен по области Абай Эльзира Жунусова в данный момент работает с пострадавшим мальчиком. Он воспитывается без мамы, живёт с бабушкой и отцом, учится в 6 классе.

"Я работала с законными представителями пострадавшего мальчика, бабушка очень сильно переживает за внука. Мальчику оказывается всесторонняя поддержка. Другие участники конфликта находятся под подпиской о невыезде. За 2024 год ко мне лично было более 10 случаев обращения по фактам буллинга в школах области Абай. На сегодняшний день во всех школах и колледжах области Абай размещены QR коды контакт-центра 111", - прокомментировала Эльзира Жунусова.

Надо сказать, что общественность очень обеспокоена случившимся. За мальчика, пострадавшего от жестокого буллинга, переживает вся страна. Люди ищут контакты его родных, чтобы приободрить и оказать посильную помощь - от финансовой поддержки, продуктов и одежды до бесплатных уроков по самообороне. Однако по причине неразглашения данных сделать это не просто.