Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана зафиксировал 26 марта в 6:40 по времени Астаны землетрясение на территории соседней страны, передает BaigeNews.kz.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане, в 560 км на юго-запад от Алматы. В Казахстане землетрясение не ощущалось.

Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют жителям сохранять спокойствие.