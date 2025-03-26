  • 26 Марта, 15:43
  • BAIGENEWS

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 560 км от Алматы

На территории Таджикистана произошло землетрясение, толчки не достигли Казахстана.

Сегодня, 14:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
iStock Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
112
Фото: iStock

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана зафиксировал 26 марта в 6:40 по времени Астаны землетрясение на территории соседней страны, передает BaigeNews.kz.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане, в 560 км на юго-запад от Алматы. В Казахстане землетрясение не ощущалось.

Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют жителям сохранять спокойствие.

Самое читаемое

Наверх