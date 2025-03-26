Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 560 км от Алматы
На территории Таджикистана произошло землетрясение, толчки не достигли Казахстана.
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
112Фото: iStock
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана зафиксировал 26 марта в 6:40 по времени Астаны землетрясение на территории соседней страны, передает BaigeNews.kz.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане, в 560 км на юго-запад от Алматы. В Казахстане землетрясение не ощущалось.
Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют жителям сохранять спокойствие.