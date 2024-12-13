Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5
Координаты эпицентра: 41.10 градуса северной широты, 83.97 градуса восточной долготы.
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
252Фото: rg.ru
Казахстанский Национальный Центр данных в ночь на 13 декабря зафиксировал новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 13 декабря 2024 года в 04:22 по времени Астаны (12 декабря в 23:22 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение", - проинформировали сейсмологи.
Координаты эпицентра: 41.10 градуса северной широты, 83.97 градуса восточной долготы.
"Магнитуда mb=5.0 Энергетический класс K=11.2. Глубина h=10км", - отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось о мощном землетрясении у побережья Новой Зеландии.