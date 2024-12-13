Казахстанский Национальный Центр данных в ночь на 13 декабря зафиксировал новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 13 декабря 2024 года в 04:22 по времени Астаны (12 декабря в 23:22 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение", - проинформировали сейсмологи.