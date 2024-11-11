Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,7

В Казахстанском Национальном Центре данных сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 11 ноября 2024 года 13:19 по времени Астаны (08:19 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение.