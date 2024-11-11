Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,7
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
150Фото: 75.mchs.gov.ru
В Казахстанском Национальном Центре данных сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 11 ноября 2024 года 13:19 по времени Астаны (08:19 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение.
"Координаты эпицентра: 36.79 градуса северной широты, 69.34 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.7. Энергетический класс K=11.7", - говорится в сообщении центра.
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