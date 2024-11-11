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Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,7

Сегодня, 16:07
АВТОР
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75.mchs.gov.ru Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: 75.mchs.gov.ru

В Казахстанском Национальном Центре данных сообщили о новом землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 11 ноября 2024 года 13:19 по времени Астаны (08:19 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение.

"Координаты эпицентра: 36.79 градуса северной широты, 69.34 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.7. Энергетический класс K=11.7", - говорится в сообщении центра.

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