  • 5 Ноября, 19:28
  • BAIGENEWS

Сейсмологи сообщили о еще одном землетрясении

Сегодня, 18:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
75.mchs.gov.ru Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
152
Фото: 75.mchs.gov.ru

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 5 ноября 2024 года в 14:03 по времени Астаны (в 09:03 по Гринвичу) в Таджикистане произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты эпицентра: 38.23 градуса северной широты, 70.27 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.4. Энергетический класс K=11.2", - говорится в информации центра.

Ранее сообщалось, что близ Алматы произошло новое землетрясение.

Самое читаемое

Наверх