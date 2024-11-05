Сейсмологи сообщили о еще одном землетрясении

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 5 ноября 2024 года в 14:03 по времени Астаны (в 09:03 по Гринвичу) в Таджикистане произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты эпицентра: 38.23 градуса северной широты, 70.27 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.4. Энергетический класс K=11.2", - говорится в информации центра.

Ранее сообщалось, что близ Алматы произошло новое землетрясение.