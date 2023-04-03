Сейсмологи ответили, какова вероятность 7-балльного землетрясения в Алматы

Фото: Александр Шахбазов

После разрушительного землетрясения в Турции с многочисленными жертвами жители востока, юго-востока и юга Казахстана стали спать не так спокойно, как раньше. Ведь эти регионы нашей страны тоже находятся в сейсмоопасной зоне, и на 100% исключить вероятность сильного землетрясения в будущем (пусть даже очень далеком) здесь не возьмётся ни один учёный.

Второго апреля в 21 км от Алматы в горах Заилийского Алатау произошло слабое землетрясение, в мегаполисе оно ощущалось в два балла по шкале МSК-64. Большинство алматинцев не заметили этих толчков, но некоторые, кто сидел неподвижно на стуле или диване, ощутили, что их как будто слегка подбросило один раз.

Череда этих событий привела корреспондента BaigeNews.kz в Институт сейсмологии. Именно здесь занимаются изучением сейсмической активности, составляют прогнозы и могут дать объяснения тем или иным процессам, происходящим глубоко под землёй.

Буквально с порога сейсмологи просят передать алматинцам, что такое землетрясение, какое случилось воскресным днём под Алматы, считается фоновым, опасности в виде разрушений и афтершоков не несёт. И.о. заведующей сейсмобиолабораторией Института сейсмологии Наталья Суровцева сообщила нам, что учёных сегодня беспокоит огромное количество псевдо-"сейсмологов", которые ради "хайпа" в Интернете могут писать, что угодно.

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"По поводу муссирования в Интернете вопроса о предстоящем разрушительном землетрясении в Алматы, могу сказать лишь, что не серьёзно пользоваться какими-то не проверенными слухами, не подтверждёнными научными данными. Да, город Алматы находится в весьма сейсмоопасной зоне. Здесь происходили сильнейшие землетрясения и будут происходить, но когда? На этот вопрос наука, к сожалению, не может ответить на данном этапе. Что касается слабых землетрясений, не представляющих опасность для населения и зданий, то это фоновые землетрясения, которые соответствуют сейсмическому режиму нашего региона. Их ежегодно происходит большое количество, некоторые ощутимые для людей, а некоторые только фиксируются приборами", - сказала Наталья Суровцева.

Что касается официальных прогнозов, то сейчас вопрос прогноза землетрясений, по словам сейсмологов, носит скорее научно-исследовательский характер, нежели прикладной, но работа в этом направлении ведётся. Институт сейсмологии составляет долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогнозы.

Эксперт объяснила, что в Институте сейсмологии функционирует Комиссия по прогнозу землетрясений. Результатом её работы являются "Заключения" о текущей сейсмической обстановке в рамках краткосрочного прогноза (на одну неделю).

Для этого на заседание Комиссии предоставляются проанализированные данные по всем видам наблюдений за прошедший период: деформационные и геофизические параметры, уровень и химический состав подземных вод, сейсмический режим региона, количество микротолчков, аномальное поведение животных и многое другое, всего около 200 параметров. Это "Заключение" передаётся в директивные органы.

"Ежегодно, в начале года, прогнозная комиссия ТОО "Институт сейсмологии" МЧС РК по результатам оценки сейсмической ситуации за истекший год в Алматинском сейсмоопасном регионе даёт среднесрочный прогноз на текущий год, который носит вероятностный характер. В середине года среднесрочный прогноз уточняется и при необходимости корректируется", - пояснила и.о. заведующей сейсмобиолабораторией Института сейсмологии.

Что происходит вокруг нас?

Сейчас среднесрочный прогноз Института сейсмологии гласит, что в алматинском регионе в 2023 году сильных землетрясений интенсивностью более 7 баллов по шкале MSK-64 не будет с вероятностью 0,7.

Происходящие сильные толчки в Турции и недавно в Афганистане сейсмологи не считают предвестниками трагедии в Казахстане.

"Землетрясения, произошедшие в Турции и в Афганистане, не имеют чётко выраженных научно-обоснованных связей. В Турции – Средиземноморский сейсмический пояс. В Афганистане землетрясение скорее всего тяготеет к Памирскому сейсмоопасному региону. Не стоит здесь проводить аналогии и искать какие-либо зависимости", - сказала Н. Суровцева.

"Спасение утопающих в руках самих утопающих"

Сегодня в Казахстане в системе мониторинга 68 станций. Учёные полагают, что их количество необходимо увеличивать. Эта работа, по крайней мере в алматинском регионе, уже идёт. В ходе Дня гражданской защиты и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков сообщал, что в самом населённом городе Казахстана строят современную систему раннего оповещения жителей о землетрясениях. 11 станций с подключением к геоинформационной системе заработали в прошлом году, а после завершения строительства и запуска ещё 17 станций Алматы получит систему, благодаря которой жители мегаполиса смогут получать сигналы в специальном мобильном приложении Darmen о сейсмических волнах, идущих к городу, сразу как только они начнутся.

Это позволит горожанам быстро сориентироваться и принять меры для спасения себя и близких. Также в будущем, по опыту Японии, коммунальные службы смогут в случае сильных толчков автоматически выключать подачу газа и воды для предотвращения пожаров и наводнений на случай разрушения зданий.

В целом, опыт землетрясения в Турции показал, что важную роль в сохранении жизней людей в случае сильного землетрясения играет качество строительства зданий.

"Каждый дом, каждое здание в сейсмоопасном регионе надо рассматривать как стратегический объект, противостоящий природной стихии - землетрясению. Недавний печальный опыт Турции показал, что необходимо со всей ответственностью подходить к этому вопросу – нужно строить сейсмобезопасные сооружения с точки зрения сейсмозащиты и ужесточить приёмку зданий в эксплуатацию", - отмечает эксперт.

Немалую роль играет готовность людей правильно вести себя в случае сильных подземных толчков. ДЧС Алматы каскадным методом проводит обучение горожан и сейсмотренировки, раздаёт памятки. Если говорить о деталях, то, например, жителям многоэтажных домов, проживающих на третьем и выше этажах, в момент землетрясения ни в коем случае нельзя убегать из квартиры — нужно переждать первую серию толчков в надёжном крепком укрытии, а по окончании толчков быстро спуститься вниз, не пользуясь лифтом. По возможности взяв с собой вещи первой необходимости или так называемый "тревожный чемоданчик". На улице необходимо держаться подальше от высотных зданий, проводов и деревьев. В случае разрушений и травм нужно будет обратиться в пункт сбора пострадавшего населения (адрес ближайшего к вашему дому или месту работы нужно найти заранее).