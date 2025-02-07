На многочисленные жалобы на качество современного строительства обратил внимание депутат мажилиса Мурат Абенов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам парламентария, раньше законодательство Казахстана в строительной сфере работало фрагментарно. Новый Строительный кодекс должен собрать все части воедино. Упор в этой работе делается на безопасность.

"Очень много жалоб на качество строительства. На то, что строят объект, а через 2-3 года он уже аварийный. Архитекторы, выдававшие разрешение на возведение и принимавшие здания – создали кучу проблем, они избегали ответственности только потому, что в Строительном кодексе это было не учтено. Мы сейчас пытаемся в новом кодексе на каждом уровне усилить ответственность всех, кто принимает решения", - объяснил депутат.

Высказался Мурат Абенов и про требования к сейсмическим зонам. Раньше их не учитывали в документах. Сейчас же парламентарии предлагают обращать внимание даже на тектонические разломы.

"Где-то в 2016 году часть государственной функции в сфере строительства была передана в частный рынок, частным компаниям. И, к сожалению, именно в этот момент мы потеряли государственный контроль. И бывало так, что у самой строительной компании были и те, кто строит, архитекторы у них работали, и проектировщики у них работали, и те, кто контролирует, тоже. И один бизнес мог иметь все уровни начала строительства, вплоть до того, кто подписывает акты и принимает. В этом отношении в новом кодексе эти все зоны ответственности разделяются. Президент не зря сказал, что цель - в усилении государственного контроля, но при этом с учётом интересов тех или иных представителей бизнеса", - отметил депутат.

Напомним, проект нового Строительного кодекса рассматривают на заседании Общественной палаты в Мажилисе Парламента РК. Вице-министр промышленности и строительства Казахстана Куандык Кажкенов в своём выступлении перечислил основные новшества, предусмотренные в документе.