Недавние землетрясения в Мьянме и на юге Казахстана вновь заставили задуматься о сейсмической безопасности в Центральной Азии. Означает ли это усиление тектонических процессов? Какие регионы Казахстана находятся в зоне наибольшего риска? Существуют ли научные методы, позволяющие заранее предсказать разрушительные толчки? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал ведущий казахстанский сейсмолог с 40-летним стажем, кандидат физико-математических наук, Мухтар Хайдаров.

Причины роста сейсмической активности

По словам эксперта, одной из причин усиления сейсмической активности может быть рост количества осадков, связанный с изменением климата.

"С повышением температуры больше воды испаряется, затем она поднимается в верхние слои атмосферы, где происходит конденсация и образование облаков. В результате увеличивается количество осадков, что наблюдается сейчас во всем Северном полушарии, в том числе в Казахстане. В Мьянме, находящейся рядом с океаном, этот процесс еще более выражен.

Как это связано с землетрясениями?

Дело в том, что вода – это универсальный растворитель. Она проникает в земную кору, растворяет соли и осадочные породы, становясь своеобразной "смазкой" для тектонических разломов. В результате весной, когда воды особенно много, литосфера становится подвижнее", - отвечает сейсмолог.

По его словам, этот процесс не ограничивается только весенним периодом. В тропических зонах, таких как Мьянма, круглый год идут обильные дожди, что также способствует усилению движения литосферы.

Тектоническая связь Казахстана и Мьянмы

Напомним, 28-го марта в 323 километрах к юго-западу от Алматы было зафиксировано землетрясение.

Хотя землетрясения в Мьянме и Казахстане вызваны разными процессами, между этими регионами существует прямая тектоническая связь, говорит эксперт.

"Существует гигантский разлом, протяженностью почти 2000 километров, который соединяет Гималаи с Центральной Азией. Гималайская горная система, высотой в среднем 4 километра, представляет собой активную зону, соединяющую сейсмические процессы в регионе. С одной стороны, у нас находятся горные хребты, такие как Гиндукуш, например, а с другой — горные системы, протянувшиеся от Мьянмы до Казахстана. Эти массивы связаны между собой глубокими разломами", - ответил Хайдаров.

Наиболее уязвимые регионы Казахстана

По словам сейсмолога, к наиболее уязвимым регионам относятся Алматы и Алматинская область, Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах зарегистрированы крупные землетрясения в прошлом.

Влияние Капчагайского водохранилища

Отдельного внимания заслуживает влияние водохранилищ на сейсмическую активность. Эксперт подчеркивает, что в регионе есть фактор, который может провоцировать землетрясения — Капчагайское водохранилище.

"Капчагайское водохранилище — это крупный искусственный водоем, созданный в 1970-х годах. С тех пор оно оказывает воздействие на тектоническую обстановку. Когда в водохранилище накапливается значительный объем воды, это увеличивает нагрузку на земную кору, провоцируя напряжения в разломах. В мировой практике есть много примеров, когда строительство крупных водохранилищ вызывало сейсмическую активность. В случае Капчагайского водохранилища, влияние на землетрясения в Алматы и прилегающих районах нельзя исключать. Когда водохранилище заполняется, происходит давление на подземные структуры, что может привести к сейсмическим событиям. Это дополнительный фактор, который следует учитывать. Я не раз высказывался об этой проблеме, но, во внимание это не берется. Президент дал ценные указания и сказал кардинально все перестроить, я про всю систему обеспечения сейсмической безопасности. Но пока, к сожалению, никаких изменений я не вижу", - поделился мнением сейсмолог.

Риск разрушительного землетрясения

Вопрос о прогнозировании землетрясений остается одним из самых сложных в современной науке. Эксперт подчеркивает, что Алматы и его пригороды — один из самых уязвимых регионов с точки зрения сейсмической активности.

"Мы говорим о том, что Алматы — это самая опасная территория Евразии. Город, его пригороды и окружающие районы находятся в зоне повышенного риска. Несмотря на это, в Казахстане до сих пор нет системы сейсмического страхования, которая позволила бы минимизировать последствия разрушительных землетрясений. У нас единственная соломинка — это краткосрочное прогнозирование землетрясений. Но, к сожалению, в этом плане прогресса я пока не вижу. Это большая тема, и я могу говорить о ней очень долго", — подчеркнул Хайдаров.

По его мнению, опыт других стран, пострадавших от сильных землетрясений, показывает, что даже при всех сложностях краткосрочный прогноз остается наиболее эффективным инструментом для предотвращения катастрофических последствий.

"Отвечая на ваш вопрос, о том, какие уроки можно извлечь из недавних землетрясений, в частности, в Мьянме: всё-таки лучше заниматься краткосрочным прогнозированием. Как бы это ни было трудно, тяжело и неоднозначно, всё равно это лучше, чем потом разбираться с последствиями, как это происходит сейчас в Мьянме или после любого другого разрушительного землетрясения", - отметил он.

Опыт других стран показывает, что одна из ключевых мер снижения последствий землетрясений — это надежная инфраструктура.

"В странах с высокой сейсмической опасностью, например, в Японии, внедрены жесткие строительные нормы. Там здания проектируются так, чтобы выдерживать даже сильные толчки. В Казахстане тоже действуют сейсмостойкие стандарты, но их соблюдение требует постоянного контроля. Еще один важный аспект — это мониторинг. Чем больше данных мы собираем о сейсмической активности, тем лучше можем оценить потенциальные риски", - говорит эксперт.

Сейсмическая активность в Азии остается высокой, и Казахстан, как часть этой геодинамической системы, тоже подвержен рискам. Главные выводы из анализа последних землетрясений заключаются в том, что:

- Юг Казахстана находится в зоне потенциальной опасности.

- Землетрясения в Мьянме и Казахстане обусловлены разными процессами, но в целом тектонические изменения в одном регионе могут влиять на другой.

- Капчагайское водохранилище оказывает влияние на сейсмическую активность региона, создавая дополнительное давление на земную кору.

- Прогнозирование землетрясений остается сложной задачей, но анализ исторических данных позволяет оценивать вероятность будущих событий.

- Важным фактором снижения последствий землетрясений является контроль за сейсмоустойчивостью зданий и развитие систем мониторинга.