Все заинтересованы в том, чтобы процесс был справедливым – спикер Сената о деле Бишимбаева

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената прокомментировал рассматриваемое в суде дело Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Предстоящее решение суда, я не сомневаюсь, будет справедливым, объективным и законным. Я абсолютно в этом не сомневаюсь. Думаю, что и судьи, и руководство Верховного суда, и суд, который ведёт этот процесс, понимают ответственность перед обществом, перед людьми. Я не думаю, что кто-то здесь поведётся на какие-то там провокации. Поэтому журналисты здесь должны более спокойно эту ситуацию воспринимать. Вы не думайте, что сейчас какие-то материалы появились, и суд поведётся на эти материалы", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что после рассмотрения и завершения этого дела в стране будут серьёзные изменения.

"После того, как будет поставлена точка в этом деле, после того, как всё это будет освещаться в СМИ, после принятия закона, который мы сейчас рассматриваем, по ужесточению насилия за бытовое насилие и по защите прав женщин и детей, в любом случае будут серьёзные изменения в нашей стране. Уже сейчас наше общество другое. Уже по сравнению с тем, что было год назад, люди по-другому реагируют на абьюзерство, на какие-то факты бытового насилия. Если возникают какие-то проблемы, женщины не молчат. Женщины сейчас уже выражают свой протест, открыто об этом говорят. Мы в том числе их поддерживаем. Дальше этот процесс будет продолжаться, как результат этого трагического случая", - отметил председатель Сената.

Ашимбаев считает, что общество требует защиты женщин от бытового насилия. Это главный фактор того, что казахстанское общество будет двигаться в сторону улучшения ситуации.