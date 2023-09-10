Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку! Токаев поздравил футболистов сборной Казахстана с победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Фото из раздевалки сборной опубликовала пресс-служба Акорды.

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.

Единственный гол в матче забил Максим Самородов. Игра завершилась со счётом 1:0.

Президент пожелал национальной сборной новых достижений: "Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!"

Напомним, матч посетили более 28 тысяч зрителей.