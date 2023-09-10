Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку! Токаев поздравил футболистов сборной Казахстана с победой
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
394Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Фото из раздевалки сборной опубликовала пресс-служба Акорды.
Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.
Единственный гол в матче забил Максим Самородов. Игра завершилась со счётом 1:0.
Президент пожелал национальной сборной новых достижений: "Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!"
Напомним, матч посетили более 28 тысяч зрителей.
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