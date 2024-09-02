"Сейчас не время" - аким СКО о переименовании Петропавловска
Сегодня, 10:21
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Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
80Фото: Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, могут переименовать Петропавловск в Кызылжар, передаёт BaigeNews.
"Я давал конкретный ответ. Я и тогда, и сейчас говорю, что сейчас не время переименований. Люди также нормально отреагировали. Таких каких-то других замечаний и предложений не было от людей", - ответил журналистам в кулуарах правительства Гауез Нурмухамбетов.
Ранее аким говорил, что есть кто "за" переименование, есть, кто говорит, что сегодня не время для переименования.
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