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"Сейчас мы выезжаем в аул" — задержанные в Астане нефтяники записали видеообращение
В среду утром, 12 апреля, задержанных накануне в Астане нефтяников освободили. Мужчины записали видеообращение и сообщили, что сегодня они отправятся домой в Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz.
При этом в Астане останутся их представители для дальнейших переговоров.
"Мы, нефтяники Жанаозена. Мы в поисках справедливости приехали в Астану. Учитывая нашу проблемную вчерашнюю ситуацию, мы все в порядке, здоровье в порядке, Сейчас мы выезжаем в аул. Останутся 10 человек на переговоры. Не переживайте. Мы в порядке. Можете продолжать свою работу. Выражаем благодарность нефтяникам в Жанаозене", — говорится в видеообращении, опубликованном сегодня утром.
Напомним, что на видео, распространённом ранее, один из лидеров протестующих Жолмурат Улыкпанов рассказал, что было принято решение отпустить всех задержанных и отправить их домой поездом в течение суток. По его словам, переговорщики достигли договорённости о дальнейшем решении решении вопроса вопрос об их трудоустройстве с представителями нацкомпании "Казмунайгаз" в Мангистау.
Накануне в центре Астаны задержали группу нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго. В полиции отметили, что митингующие нарушили Закон "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также провели несанкционированный митинг в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата. Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КоАП РК, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
Несколько часов спустя у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане.
Позже возобновили свою деятельность нефтяные предприятия Мангистауской области, приостановившие работу в знак солидарности с бастующими в Астане.
При этом аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, призвав их не идти на поводу провокаторов.
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