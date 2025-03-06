Североказахстанские паралыжники продолжают радовать спортивные фанатов своими достижениями, передаёт BaigeNews.kz. Ербол Хамитов и Александр Герлиц вновь продемонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях, укрепив позиции Казахстана на мировой арене, сообщает пресс-служба областного акимата.

Ербол Хамитов завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Норвегии, а также добавил серебро в индивидуальной гонке и бронзу в спринте на Кубке мира. Его успехи подтверждают высокий уровень подготовки и стремление к победам.

Александр Герлиц не отстал и стал серебряным призером в индивидуальной гонке на Кубке мира, а также взял бронзу в спринте, продемонстрировав отличные результаты на соревнованиях.