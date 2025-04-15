В Северо-Казахстанской области объявлено новое предупреждение: гидрологи прогнозируют третью волну паводков, которая, по их словам, станет самой мощной из всех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Если вторая волна прошла относительно спокойно и даже дала жителям Петропавловска надежду на быстрое затухание паводка, то теперь становится ясно: всё только начинается. Перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище начал стремительно расти - всего за двое суток уровень воды поднялся на более чем 20 сантиметров и сейчас составляет почти полтора метра.

По данным синоптиков, наиболее тревожная ситуация ожидается с 20 по 22 апреля. Под угрозой - микрорайон Заречный, а также пригородные сёла Тепличное и Прибрежное. Там уже сейчас затоплена объездная дорога, и местные жители вынуждены искать альтернативные маршруты.

Директор филиала РГП "Казгидромет" по СКО Кымбат Мергалимова объяснила, что причиной появления третьей волны стали поздно "проснувшиеся" реки-притоки Есиля - Жабай и Калкутан. В период их таяния произошло похолодание, и теперь ледяные массы и талая вода обрушиваются на регион с новой силой, создавая опасный "накопительный эффект".

"Раньше мы имели дело с двумя паводковыми волнами, теперь уже наблюдаем третью. Это нестандартная ситуация, и мы внимательно следим за развитием", - подчеркнула Мергалимова.

В городе и области развёрнута экстренная подготовка. Спасатели, коммунальные службы и местные власти приводят в готовность технику, укрепляют дамбы и эвакуационные маршруты. Жителей пригородов призывают быть начеку, следить за новостями и в случае необходимости не медлить с эвакуацией.

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