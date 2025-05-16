Сегодня на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Макиенко. О его кончине сообщил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, выразив искренние соболезнования родным и близким ветерана, передаёт BaigeNews.kz.

Жизненный путь Василия Васильевича — это яркий пример мужества, самоотверженности и преданного служения Родине. Он был призван на фронт, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Сражался в составе стрелковых полков, в том числе гвардейского, и за проявленный героизм был награждён орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.

После Победы он посвятил себя мирному труду — работал в системе водопроводного хозяйства региона, 13 лет занимал пост заместителя начальника управления производства технической комплектации.

"Наш ветеран был жизнелюбивым, вёл активный и здоровый образ жизни, оставаясь ярким примером силы духа и настоящего патриотизма для подрастающего поколения. В прошлом году он вместе с жителями региона участвовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню — этот момент стал особенно трогательным и вызвал чувство гордости у всех североказахстанцев. В следующем году ему бы исполнилось 100 лет. Подвиг и труд Василия Васильевича навсегда останутся в наших сердцах", — отметил глава региона.

В апреле мы писали о том, что пожилой мужчина, переживший тяготы войны, оказался сбит с ног прямо возле сквера. По словам очевидцев, с ним столкнулась школьница, которая, не остановившись, быстро скрылась с места происшествия. Ветеран получил перелом ноги и был срочно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу.