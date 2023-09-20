"Северную надбавку" предложили ввести депутаты для сельчан в Казахстане
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Депутаты Мажилиса от фракции "AMANAT" озвучили ряд предложений для того, чтобы повысить качество жизни в сёлах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат фракции "AMANAT" Еркебулан Мамбетов предложил изменить методы и критерии оценки сельских населённых пунктов для малочисленных приграничных регионов нашей страны и взять в разработку вопрос по модернизации сельских населённых пунктов, имеющих низкий потенциал развития, учитывая отдаленность от областных и районных центров, плотность населения и климатические условия.
Он также попросил принять меры по стимулированию местного населения для проживания на селе, и в целях снижения оттока населения увеличить подъёмные, пособия при рождении детей для северных регионов, доплаты к заработной плате, а также другие материальные стимулы (предусмотреть "северную надбавку" в виде стимулирующих дополнительных выплат с применением коэффициента, к примеру 1,15).
В своём докладе он отметил, что в сёлах низкая заработная плата, отсутствие качественной питьевой воды, дорог. Всё это сказывается на том, что жители сельской местности уезжают в города.
В качестве примера мажилисмен привёл Северо-Казахстанскую область. По его словам, американская компания McKinsey проводит оценку социально-экономического уровня сёл данного региона.
"Из 635 сёл только 307 являются перспективными, а остальные 328 - с низким потенциалом развития (неперспективные). При оценке за основу берут сальдо миграции, которое не первый год отрицательно. Местный бюджет не может осилить большие расходы, отток населения продолжается, молодежь после окончания школ не возвращается домой. Остаются безлюдные приграничные сёла, что очень тревожно в реалиях сегодняшней геополитики. Необходимо уже сейчас принимать меры для развития наших сёл, не всегда учитывая экономическую выгоду", - призвал депутат.
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