"Северную надбавку" предложили ввести депутаты для сельчан в Казахстане

Депутаты Мажилиса от фракции "AMANAT" озвучили ряд предложений для того, чтобы повысить качество жизни в сёлах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат фракции "AMANAT" Еркебулан Мамбетов предложил изменить методы и критерии оценки сельских населённых пунктов для малочисленных приграничных регионов нашей страны и взять в разработку вопрос по модернизации сельских населённых пунктов, имеющих низкий потенциал развития, учитывая отдаленность от областных и районных центров, плотность населения и климатические условия.

Он также попросил принять меры по стимулированию местного населения для проживания на селе, и в целях снижения оттока населения увеличить подъёмные, пособия при рождении детей для северных регионов, доплаты к заработной плате, а также другие материальные стимулы (предусмотреть "северную надбавку" в виде стимулирующих дополнительных выплат с применением коэффициента, к примеру 1,15).

В своём докладе он отметил, что в сёлах низкая заработная плата, отсутствие качественной питьевой воды, дорог. Всё это сказывается на том, что жители сельской местности уезжают в города.

В качестве примера мажилисмен привёл Северо-Казахстанскую область. По его словам, американская компания McKinsey проводит оценку социально-экономического уровня сёл данного региона.