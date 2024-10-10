Северное сияние смогут увидеть казахстанцы
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Жители некоторых регионов Казахстана смогут увидеть полярное сияние. Об этом заявили астрономы. Феномен будет вызван мощной магнитной бурей, которая настигла Землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Специалисты прогнозируют пик интенсивности магнитной бури в ночь с 11 на 12 октября. Именно в это время жители северных регионов смогут увидеть в небе цветную палитру. Речь преимущественно идёт про Петропавловск.
Объясняется это просто: чем ближе город находится к полюсу, тем больше там вероятность взаимодействия частиц с магнитосферой нашей планеты.
"Вероятнее всего, конечно, на севере Казахстана это. В силу того, что просто широта будет другая. Но тут ещё есть всякие тонкости физические. То есть должна быть определённая конфигурация магнитосфер, магнитных силовых линий. Плюс они наблюдаются, безусловно, в ночное время. То есть небо должно быть тёмное", - пояснила главный научный сотрудник Института ионосферы Ольга Крякунова.
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