Северная Корея запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

По информации Комитета начальников штабов ВС Республики Корея (JCS), это произошло спустя несколько дней после того, как Пхеньян провёл испытательные пуски новых стратегических крылатых ракет с западного побережья.

JCS заявил, что запуск Северной Кореи состоялся около 8 часов утра в водах у порта Синпо.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами для отслеживания дополнительных признаков провокаций Северной Кореи", — говорится в текстовом сообщении JCS, разосланном журналистам.

Это второй запуск крылатой ракеты Северной Кореей в этом году после испытательных пусков стратегических крылатых ракет Pulhwasal-3-31 в сторону Жёлтого моря в среду.