Северная Корея запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Береговая охрана Японии предполагает, что снаряд может быть баллистической ракетой. После запуска он, вероятно, упал в море, сообщает агентство.

Газета Yomiuri отмечает, что береговая охрана требует от судов, находящихся в рейсах, сообщать об всех упавших в море предметах.

Yonhap пишет, что это уже четвертая "демонстрация силы" со стороны КНДР. Первый в 2022 году запуск КНДР произвела 5 января, второй — 11 января и третий — 14-го.