Военные Северной Кореи в понедельник, 10 марта, провели очередное ракетное испытание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Ранее р Проведение ежегодных учений "Щит свободы" запланировано на период до 20 марта уководство КНДР осудило проходящие совместные военные учения Южной Кореи и США как "опасную провокацию", которая может непреднамеренно спровоцировать конфронтацию. Проведение ежегодных учений "Щит свободы" запланировано на период до 20 марта. Сеул заявил, что учения служат для укрепления готовности НАТО к угрозе со стороны КНДР.

6 марта во время военных учений в Южной Корее пилоты истребителей KF-16, по утверждению Сеула, случайно осуществили сброс авиационных бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон близ границы с КНДР.

Как заявляли тогда представители военно-воздушных сил южнокорейской армии, восемь бомб общего назначения были "аномально сброшены" с двух истребителей, приземлившихся за пределами обозначенной зоны учебной стрельбы. По обновленным данным Reuters, в результате инцидента не менее 29 человек получили ранения. Кроме того, были повреждены несколько зданий, включая местный храм.

10 марта глава южнокорейских ВВС Ли Ён Су принес извинения.

"Это был несчастный случай, который не должен был произойти и не должен повториться", - сказал он журналистам.

По данным Reuters, представитель военного ведомства сказал, что пилот одного из самолетов действовал в условиях дефицита времени и не проверил координаты цели, а другой самолет последовал за ним и сбросил бомбы, не заметив неправильных координат.

Район, пострадавший от сброса бомб, находится за пределами тренировочной зоны у границы с Северной Кореей. Его жители давно жалуются на беспорядки и риски, вызванные учениями.

В конце января главное управление ракетостроения КНДР провело испытание стратегических крылатых управляемых ракет подводного базирования. Определение "стратегические", используемое северокорейскими военными, означает, что такие ракеты способны нести ядерное оружие, указывает агентство AP.

В тот же день МИД Северной Кореи выпустил заявление в адрес США и Южной Кореи. В документе говорится, что они "не уйдут от ответственности за ухудшение ситуации в регионе, вызываемое заметным наращиванием военных провокаций".