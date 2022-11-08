Сети электроснабжения изношены на 40% в Атырауской области

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Система электроснабжения в Атырауской области функционирует плохо, сообщил Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в регион. По его словам, износ сетей электроснабжения достиг 40%, передает BaigeNews.kz.

"В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области", - сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом году поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны.