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Сети электроснабжения изношены на 40% в Атырауской области
Система электроснабжения в Атырауской области функционирует плохо, сообщил Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в регион. По его словам, износ сетей электроснабжения достиг 40%, передает BaigeNews.kz.
"В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области", - сказал президент.
Он напомнил, что в прошлом году поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны.
"Поручаю правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Кроме того, есть замечания к работе компании "Атырау Жарык". Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать", - отметил глава государства.
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