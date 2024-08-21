Сети, дрон и эхолот: в Костанайской области третьи сутки ищут упавшего в реку ребенка

Трагедия произошла 18 августа. 8-летний мальчик вместе с отцом переходили земляную дамбу в поселке Козыревка района им. Беимбета Майлина и по неосторожности упали в реку. Мужчина выбрался самостоятельно, а ребенка унесло течением, передает корреспондент BaigeNews.kz. Местные жители сразу же организовали поиски мальчика, а также сообщили спасателям. Сотрудники департамента по ЧС региона приступили к работам вечером 18 августа. На месте работают 17 человек личного состава, а также волонтеры из поисковых отрядов и сельчане.

Юлия Брянцева – одна из 15 волонтеров поискового отряда "Барс", которая прочесывает береговую линию и реку Тобол. Она говорит, что работы ведутся практически круглосуточно, с небольшим перерывом на сон.

"Водолазам запрещено по регламенту работать с 9 часов вечера до 5 утра. Они вынуждены прерываться на это время. Но волонтеры и местные жители выходят на лодках несмотря на темное время суток. Осматриваем береговую линию в надежде, что тело прибьет течением. Закидывали "кошку", чтобы понять, насколько там глубоко. Также проводили эксперимент: бросали бутыли с водой, равные примерному весу ребенка, чтобы понять, куда мальчика могло снести течением", - говорит волонтер.

Видео волонтеров.

Также поисковики подключили эхолот для обследования дна. А вчера, по словам Юлии Брянцевой, установили сеть. Так как из-за сильного течения есть опасение, что если тело ребенка сегодня всплывет, то его может унести далеко. Стоит добавить, что в настоящее время с водохранилищ области увеличен сброс воды до 30 кубометров в секунду, что значительно осложняет поиски.

"Мы все понимаем, что при таких условиях обнаружить ребенка живым практически нереально. Но тело нужно найти и передать родным. Как волонтеры, так и местные жители очень близко приняли к сердцу боль родственников, поэтому очень много неравнодушных. Кто-то обследует берег, кто-то выезжает на лодках, а кто-то привозит горячую еду и напитки", - рассказывает Юлия Брянцева.

Фото волонтеров.

Обследовано уже 44 тысячи квадратных метров территорий. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по данным на 10 часов 21 августа, ребенка не нашли. Поисковые работы продолжаются.