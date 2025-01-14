  • 14 Января, 15:47
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Сеть вебкам-студий в нескольких регионах Казахстана накрыли полицейские

Оборот денежных средств преступной группы составил свыше 3 миллиардов тенге.

Сегодня, 14:51
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Сеть вебкам-студий в нескольких регионах Казахстана накрыли полицейские Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Следственным департаментом МВД завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в августе 2023 года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) задержаны граждане Казахстана и ближнего зарубежья, которые под видом модельного агентства занимались изготовлением и распространением материалов интимного характера через Web-Cam.

В криминальный бизнес были вовлечены молодые казахстанки в возрасте от 18 до 25 лет.

Установленный оборот денежных средств преступной группы составил свыше трех миллиардов тенге.

Подозреваемыми признано 21 лицо, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Аналогичная преступная схема ликвидирована в декабре прошлого года. Оперативниками УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно проведены задержания в 11 регионах страны, где доставлено более 50 лиц, причастных к данной преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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