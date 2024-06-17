Сеть нарколабораторий ликвидировала полиция в 4 регионах страны

Производство наркотиков наладил житель ВКО в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мае в Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков.

"Арендован был склад, завезено оборудование и химикаты. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование", - сообщили в полиции.

После изучения его контактов, установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области.

В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование. В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.