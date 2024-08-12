Сеть кемпингов расширят в Актюбинской области

Вопросы развития придорожного сервиса в Актюбинской области рассмотрели в ходе аппаратного совещания с участием акима региона Асхата Шахарова, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал руководитель Управления предпринимательства области Алмас Салыкбаев, в области действует 116 объектов придорожного сервиса. Из них пять многофункциональных комплексов категории А, которые соответствуют всем национальным стандартам и четыре объекта категории В, которые предоставляют широкий спектр услуг. Оставшиеся 61 объект категории С и 46 объектов категории Д действуют на уровне розничной торговли и автозаправки.

Самое большое количество объектов придорожного сервиса – 74 объекта - расположено вдоль трассы "Самара-Шымкент" вплоть до границы с Кызылординской областью. Еще 18 кемпингов открыты на автодороге в Мартукском районе, 8 комплексов расположены по Орской трассе, 7 - на автодороге "Карабутак-Костанай", 5 – вдоль трассы "Актобе-Атырау".

В 2024 году на 1,3 млрд тенге откроют еще 6 новых объектов. А до 2026 года в области планируют запустить 22 проекта по развитию придорожного сервиса.

"Пять земельных участков совместно с акиматами районов по договору с "КазАвтоЖол" переданы предпринимателям под строительство кемпингов и автозаправочных станций. Это возле села Бестамак Алгинского района, села Сагашили Мугалжарского района и в районе села Иргиз", - сообщил Алмас Салыкбаев.

Для привлечения в регион автотуристов и путешественников решают вопросы создания инфраструктуры и популяризации казахских традиций и культуры. Кроме того, на всех новых объектах было рекомендовано открыть информационные пункты Visit Aktobe, где туристы смогли бы получить информацию о местных достопримечательностях, национальных традициях и культуре, а также узнать о мероприятиях и экскурсиях на территории региона.

Аким области поручил разработать дорожную карту в целях содержания объектов, расположенных вдоль дороги и улучшения подъездных путей к ним. Также Асхат Шахаров акцентировал внимание на необходимости увеличить число кемпингов категории А, которые предоставляют широкий спектр услуг путешественникам.