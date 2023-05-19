Сестру друга пытался изнасиловать мужчина в Жетысуской области

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Несовершеннолетнюю девочку, сестру друга чуть не изнасиловал мужчина в Жетысуской области. Ребёнок не сразу решился рассказать обо всём родителям, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в селе Достык.

Рассказ девочки о случившемся появился в соцсетях. Она сообщила, что друг брата пришёл к ним домой, повалил её на кровать, крепко держал за руки, кусал в губы, обнюхивал её тело, а затем стянул штаны и неё с себя.

Когда девочка смогла освободить руки, то оттолкнула его от себя и закричала, что обо всём расскажет брату. Это остановило мужчину, но он пригрозил, что "придушит" жертву, если она кому-то что-то расскажет о случившемся.

Как сообщили в полиции, по факту проводится досудебное расследование, предусмотренное частью 3-1 статьи 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего лица".

"В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель ст.Достык, задержанный и доставленный для дачи показаний в Алакольскую районную полицию. Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента. В соответствии со статьёй 201 УПК РК дать более подробную информацию по факту не представляется возможным", - сообщили в ДП региона.