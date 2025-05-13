В Казахском национальном университете им. аль-Фараби прошла международная конференция, посвященная Международному дню медицинской сестры, на которой обсуждались актуальные вопросы развития сестринского дела в Казахстане и мире, передаёт BaigeNews.kz.

Конференция под названием "Глобальная миссия милосердия: сестринское дело в меняющемся мире" собрала ведущих экспертов здравоохранения, ученых, представителей образовательных и медицинских учреждений.

Цель мероприятия — объединить профессионалов сестринского дела, представителей науки и образования, чтобы обсудить современные вызовы и новаторские подходы в уходе за пациентами. Важной темой обсуждения стал переход сестринского дела в новую эру цифровых технологий, развитие доказательной практики и фокус на качестве жизни пациента.

Одним из ключевых моментов мероприятия стали выступления высококвалифицированных специалистов, таких как директор Центра наук о жизни Национальной академии наук РК Марлен Есиркепов, председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой Гульнара Кулкаева и начальник Управления общественного здравоохранения города Алматы Асия Аканова. Спикеры поделились своими идеями и предложениями по улучшению сестринского дела в Казахстане в условиях глобальных изменений.

Особое внимание было уделено внедрению инноваций, включая искусственный интеллект в уход за пациентами и усиление межпрофессионального взаимодействия. Участники обсудили важность повышения качества сестринского образования и роль медицинских сестер в трансформации здравоохранения.

В рамках конференции также были вручены денежные стипендии лучшим студентам факультета медицины и здравоохранения, а также почетные грамоты преподавателям и сотрудникам университета. Эти награды стали признанием за вклад в развитие профессии и научного потенциала в области сестринского дела.

Сестринское дело в Казахстане, как и в мире, стоит на пороге больших перемен, и конференция подтвердила, что с каждым годом профессия медицинской сестры становится все более высокотехнологичной и требующей комплексного подхода.