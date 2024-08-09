Сестра Шавката Рахмонова нашла работу в ДЧС Алматы

Сора Рахмонова - сестра прославленного бойца UFC, первая трёхкратная чемпионка мира по рукопашному бою среди казахстанок, мастер спорта по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу теперь будет работать в ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Новость девушка сообщила на своей странице в Instagram.

"Собираюсь попробовать себя с новой стороны, в качестве сотрудника Алматинского ДЧС. Моя главная задача – продвижение спортивной идеологии. Я пополнила ряды спасателей, которые всегда занимаются спортом и служат на благо страны!" - написала Сора.