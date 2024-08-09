Сестра Шавката Рахмонова нашла работу в ДЧС Алматы
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
59Фото: instagram.com/sora_rakhmonova_
Сора Рахмонова - сестра прославленного бойца UFC, первая трёхкратная чемпионка мира по рукопашному бою среди казахстанок, мастер спорта по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу теперь будет работать в ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Новость девушка сообщила на своей странице в Instagram.
"Собираюсь попробовать себя с новой стороны, в качестве сотрудника Алматинского ДЧС. Моя главная задача – продвижение спортивной идеологии. Я пополнила ряды спасателей, которые всегда занимаются спортом и служат на благо страны!" - написала Сора.
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