  • 9 Августа, 21:44
  • BAIGENEWS

Сестра Шавката Рахмонова нашла работу в ДЧС Алматы

Сегодня, 21:31
АВТОР
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instagram.com/sora_rakhmonova_ Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: instagram.com/sora_rakhmonova_

Сора Рахмонова - сестра прославленного бойца UFC, первая трёхкратная чемпионка мира по рукопашному бою среди казахстанок, мастер спорта по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу теперь будет работать в ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Новость девушка сообщила на своей странице в Instagram.

"Собираюсь попробовать себя с новой стороны, в качестве сотрудника Алматинского ДЧС. Моя главная задача – продвижение спортивной идеологии. Я пополнила ряды спасателей, которые всегда занимаются спортом и служат на благо страны!" - написала Сора.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sora Rakhmonova (@sora_rakhmonova_)

 

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