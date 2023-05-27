Сестра Шавката Рахмонова избила чемпионку из России

Фото: Sports.kz

На турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 51 в Алматы состоялся пятый поединок предварительного карда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В бою в наилегчайшей весовой категории встретились сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора Рахмонова и чемпионка лиги Naiza в минимальном весе, идущая без поражений в промоушене россиянка Валерия Карыгина. Поединок закончился победой Рахмоновой техническим нокаутом — рефери остановил избиение соперницы во втором раунде.

Таким образом, Сора Рахмонова одержала четвёртую победу в профессиональной карьере. Валерия Карыгина проиграла первый бой в Naiza и седьмой — в MMA.

Ранее Сора Рахмонова оценила свою подготовку к контракту с UFC.