Сессия ОДКБ: Токаев призвал к мирному урегулированию конфликта Армении и Азербайджана

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Состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения.

В саммите также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Главы государств заслушали информацию Премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности.

В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью с.г. в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности.

Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. К утру стороны договорились о прекращении огня.