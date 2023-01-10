Сессия Европейского комитета ВОЗ пройдёт в Астане

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Руководство Всемирной организации здравоохранения приняло решение о проведении 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Планируется, что мероприятие высокого уровня пройдёт в Астане 24-26 октября 2023 года.

Сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алма-Атинской декларации и пятилетия принятия Декларации Астаны по ПМСП.

Европейским региональным комитетом РК планируется проведение Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

"Проведение данных мероприятий планируется с участием главы государства, премьер-министра РК и поддержит имидж страны как родины и лидера в развитии ПМСП в регионе и мире, способной принять у себя важнейшее региональное политическое и дипломатическое мероприятие высокого уровня в сфере здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Кроме того, в период председательства Казахстана в ШОС планируется проведение совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС в Астане.

Будет продолжена реализация плана мероприятий по достижению стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года в рамках рабочей группы по развитию экономического сотрудничества в области здравоохранения в рамках ЕАЭС.

Планируется разработка и принятие порядка 10 международных договоров в области здравоохранения (Венгрия, Литва, ОАЭ, Индия, РФ, фармкомпаний по локализации производства), а также привлечение технических грантов.