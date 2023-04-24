"Серый" импорт зерна выявили в Костанайской области

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Сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся "серым" импортом зерна из Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz. Они ввозили зерно автомобильным транспортом и на таможне показывали заниженный объем.

"Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тысячи тонн на сумму более 500 миллионов тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 миллионов тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование продолжается.

В АФМ отметили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.