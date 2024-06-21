Серьёзные нарушения в работе пансионатов для детей выявили в Актобе

Несколько благотворительных учреждений для детей закрыли в Актобе из-за нарушения требований законодательства. Прокуроры изучили личные дела воспитанников пансионатов "Актобе" и "Акжар" и выяснили, что дети пользовались религиозной литературой, вели тетради с религиозными записями, передаёт BaigeNews.kz.

"Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям. Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей. Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Пансионаты осуществляли деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты", - сообщили в прокуратуре.

Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

Судом по иску прокуратуры Актобе пансионаты "Актобе" и "Акжар" лишены регистрации и ликвидированы.