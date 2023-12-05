"Серые схемы" ввоза автомобилей выявили в Казахстане

Транспортные прокуроры выявили случаи незаконной легализации иностранных авто в Казахстане. Ущерб государству составил более 400 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

В ведомстве напомнили, что с начала 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

"Разовая ставка сбора была определена в размере 200 тысяч тенге. Однако, данной ситуацией воспользовались злоумышленники, действия которых транспортные прокуроры зафиксировали в Алматы, ЗКО и ВКО. Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается", - сообщили в прокуратуре.

К примеру, 13 апреля 2023 года один из таких недобросовестных граждан поставил на казахстанский учет пригнанную машину из-за границы марки "Toyota Highlander", предоставив фиктивные документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в Киргизии от 2021 года и договор купли-продажи.

В их подложности прокуроры удостоверились посредством сверки сведений с американскими сайтами, которая показала, что названный автомобиль был реализован 12 октября 2022 года на аукционе "Copart" и ввезен в страну в апреле 2023 года.