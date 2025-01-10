Сервисы налоговых и таможенных платежей будут временно недоступны
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
78Фото: ortcom.kz
Комитет государственных доходов МФ РК информирует налогоплательщиков, что в связи с проведением технических работ в рамках перехода платежной системы на международный стандарт ISO 20022 10 января 2025 года с 12:00 ч. до 21.00 ч. будет наблюдаться нестабильная работа и периодическая недоступность сервисов ИС ЦУЛС и ИС ИНИС, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, 10 января 2025 г с 19.00 ч. до 21.00 ч. будут недоступны сервисы ИС АСТАНА-1.
"Участников ВЭД просим заблаговременно осуществить оплату предстоящих таможенных платежей и налогов до указанного периода, для обеспечения своевременного декларирования товаров в ИС АСТАНА-1", - говорится в сообщении.
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