Комитет государственных доходов МФ РК информирует налогоплательщиков, что в связи с проведением технических работ в рамках перехода платежной системы на международный стандарт ISO 20022 10 января 2025 года с 12:00 ч. до 21.00 ч. будет наблюдаться нестабильная работа и периодическая недоступность сервисов ИС ЦУЛС и ИС ИНИС, передаёт BaigeNews.kz.



Кроме того, 10 января 2025 г с 19.00 ч. до 21.00 ч. будут недоступны сервисы ИС АСТАНА-1.

"Участников ВЭД просим заблаговременно осуществить оплату предстоящих таможенных платежей и налогов до указанного периода, для обеспечения своевременного декларирования товаров в ИС АСТАНА-1", - говорится в сообщении.