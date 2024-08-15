Сервис "Таза Қазақстан" стал доступен в приложении eGov Mobile
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Казахстанцы могут воспользоваться новым сервисом "Таза Қазақстан" в мобильном приложении eGov Mobile. Функция позволяет сообщать о проблемах благоустройства и экологии с помощью смартфона, передаёт BaigeNews.kz.
С помощью сервиса пользователи приложения фиксировать проблемы на фото и передавать информацию ответственным структурам для дальнейшего решения. Казахстанцам доступны заявки по широкому спектру проблем, связанным с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий.
После подачи заявки вся информация поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя.
В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По итогам проведенной работы исполнитель предоставляет обратную связь с фотографией и комментарием.
После исполнения заявки пользователь может оценить качество выполненных работ и просмотреть все ранее поданные заявки.
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