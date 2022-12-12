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  • Сервис HeadHunter разъяснил казахстанским пользователям ситуацию по России
enbek.kz Сегодня, 00:33
97
Сегодня, 00:33
97
Фото: enbek.kz

Сервис HeadHunter разъяснил казахстанским пользователям ситуацию по России

Включение сервиса для поиска работы HeadHunter в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в России прокомментировали в "HeadHunter Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Как ранее сообщила организация "Роскомсвобода", в России владелец сайта HeadHunter теперь обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку.

В команде "HeadHunter Казахстан" отметили, что "данное заявление распространяется только на российских пользователей и не относится к пользователям стран Центральной Азии".

"ТОО "HEADHUNTER.KZ" является юридическим лицом на территории Республики Казахстан и регламентирует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РК. Все данные пользователей HeadHunter из Казахстана локализованы на серверах Казахстана и не подлежат межстрановому обмену. В реестр ОРИ включено российское юрлицо ООО "Хэдхантер", соответственно, требования закона распространяются исключительно на данные, хранящиеся на серверах компании в РФ", - сообщили в "HeadHunter Казахстан". 

 

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#HeadHunter #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:33
97
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