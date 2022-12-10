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Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России
В России сервис для поиска работы HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации, сообщается на сайте организации "Роскомсвобода", передаёт BaigeNews.kz.
Эту информацию изданию gazeta.ru подтвердил представитель HeadHunter.
При этом в HeadHunter подчеркнули, что попадание в реестр носит технический характер и "ничего не меняет в работе компании".
"Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных. Как и в сервисах других крупных IТ-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая является дополнительным объектом регулирования", — сказал представитель HeadHunter.
По данным организации "Роскомсвобода", владелец сайта HeadHunter теперь обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку.
"Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях. В нём есть также чат в рамках отклика на вакансию. По данным SimilarWeb,HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников", - отмечается на сайте "Роскомсвобода".
Кроме России, сервис работает в Беларуси и Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний.
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