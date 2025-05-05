В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис Nomad Guard, позволяющий гражданам Казахстана проверять безопасность своих персональных данных. Пользователи могут оперативно выявлять утечки и анализировать подозрительные ссылки или сайты на наличие угроз, передаёт BaigeNews.kz.

В Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь. Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку "Проверить".

На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объём этих данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

Чтобы воспользоваться сервисом пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы";

нажать кнопку "Проверить";

ввести ссылку на проверку и нажать "Отправить";

ознакомиться со статусом заявки в разделе "Мои проверки".

Согласно опросу среди 50 тысяч пользователей приложения, 53% не знают, как поступать в случае утечки данных, а 62% - не понимают, что такое фишинговые ссылки. Только 18% респондентов уверены в своих действиях при угрозе цифровой безопасности. При этом каждый третий никогда не меняет пароли, а более половины сталкивались с подозрительными сообщениями.

Несмотря на то, что большинство (92%) не передаёт коды из SMS посторонним, 8% всё ещё могут стать жертвой мошенников.

Проект реализован в партнёрстве с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК, АО "Национальные информационные технологии" и Центром анализа и расследования кибератак.