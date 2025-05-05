Сервис для проверки утечек персональных данных запустили в Казахстане
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в eGov Mobile.
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В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис Nomad Guard, позволяющий гражданам Казахстана проверять безопасность своих персональных данных. Пользователи могут оперативно выявлять утечки и анализировать подозрительные ссылки или сайты на наличие угроз, передаёт BaigeNews.kz.
В Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь. Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку "Проверить".
На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объём этих данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.
Чтобы воспользоваться сервисом пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы";
- нажать кнопку "Проверить";
- ввести ссылку на проверку и нажать "Отправить";
- ознакомиться со статусом заявки в разделе "Мои проверки".
Согласно опросу среди 50 тысяч пользователей приложения, 53% не знают, как поступать в случае утечки данных, а 62% - не понимают, что такое фишинговые ссылки. Только 18% респондентов уверены в своих действиях при угрозе цифровой безопасности. При этом каждый третий никогда не меняет пароли, а более половины сталкивались с подозрительными сообщениями.
Несмотря на то, что большинство (92%) не передаёт коды из SMS посторонним, 8% всё ещё могут стать жертвой мошенников.
Проект реализован в партнёрстве с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК, АО "Национальные информационные технологии" и Центром анализа и расследования кибератак.
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