На расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК, глава ведомства РК Саясат Нурбек по поручению Президента страны торжественно вручил сертификаты на квартиры 17 молодым учёным, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с мая прошлого года Министерство науки и высшего образования страны формирует списки молодых учёных в возрасте до 40 лет включительно, нуждающихся в жилье. Только от научных организаций и вузов, подведомственных госорганам, расположенных в городе Алматы поступили около 300 заявок.

В ведомстве заявили, что квартиры будут распределять поэтапно.

"Увеличение количества молодых учёных окажет положительное влияние на развитие науки, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также по созданию новых экономических кластеров", — заявили в ведомстве.

Отметим, по поручению Президента в прошлом году 25 молодых ученых получили жилищные сертификаты. Кроме того, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО "Отбасы банк" подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023-2027 годы. В настоящее время по данной программе льготное жилье получили 290 молодых ученых.