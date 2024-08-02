Сертификат на знание казахского языка будут требовать для получения гражданства

Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка, передаёт BaigeNews.



Соответствующие поправки в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК внесло МВД.



Помимо прочих документов к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК и при восстановлении в гражданстве РК теперь нужно прилагать сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в соответствии с пп.14) ст.17 Закона "О гражданстве Республики Казахстан".



Ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется при наличии оснований, предусмотренных статьей 17 Закона.



Гражданство Республики Казахстан утрачивается по основаниям, предусмотренным статьей 21 Закона.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.