Полицейские Акмолинской области разоблачили группу лиц, причастных к мошенничеству под видом инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Аккольского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в ноябре прошлого года через Instagram её обманом убедили вложить средства в якобы инвестиционный проект компании Golden Group. Она перевела мошенникам 2,75 миллиона тенге.

С аналогичной жалобой в Бурабайском районе в январе обратился мужчина, потерявший более четырёх миллионов тенге, поверив обещаниям о доходных биржевых инвестициях.

В результате оперативных мероприятий установлены подозреваемые — жители Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Астаны, Алматы и других регионов. Все они, по данным следствия, причастны к незаконному выводу денежных средств с банковских карт.

По каждому эпизоду возбуждены досудебные расследования. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям в интернете.