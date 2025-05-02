Серию мошенничеств с инвестициями раскрыли в Акмолинской области
Подозреваемые проживали в Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Астане, Алматы и других регионах.
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Полицейские Акмолинской области разоблачили группу лиц, причастных к мошенничеству под видом инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жительница Аккольского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в ноябре прошлого года через Instagram её обманом убедили вложить средства в якобы инвестиционный проект компании Golden Group. Она перевела мошенникам 2,75 миллиона тенге.
С аналогичной жалобой в Бурабайском районе в январе обратился мужчина, потерявший более четырёх миллионов тенге, поверив обещаниям о доходных биржевых инвестициях.
В результате оперативных мероприятий установлены подозреваемые — жители Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Астаны, Алматы и других регионов. Все они, по данным следствия, причастны к незаконному выводу денежных средств с банковских карт.
По каждому эпизоду возбуждены досудебные расследования. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям в интернете.
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