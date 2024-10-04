Серию краж из автомобилей раскрыли в Актобе

Полицейскими задержан 34-летний житель города Актобе, который подозревается в совершении краж из автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Мужчина использовал сканирующее устройство для отключения сигнализации транспортных средств, оставленных владельцами с барсетками, сумками и другими ценными вещами. После очередной кражи, в результате которой он похитил более 1 млн тенге, подозреваемый был задержан по горячим следам", - сообщили в МВД.

В ходе допроса задержанный признался в совершении еще ряда аналогичных преступлений, общая сумма ущерба от которых превысила 3 млн тенге.

"Проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств дела и установления других возможных жертв преступной деятельности подозреваемого", - уточнили полицейские.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.