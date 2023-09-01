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Серийный грабитель нападал на пожилых женщин в Алматы

Сегодня, 20:34
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polisia.kz Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: polisia.kz

Мужчина средь бела дня нападал на пожилых алматинок и срывал с них цепочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В УП Ауэзовского района уточнили, что подозреваемому 29 лет. Он грабил только пожилых женщин. Действовал очень хладнокровно - срывал цепочки путём удушья, на шее у жертвы оставалась окровавленная рана.

Подозреваемый задержан и взят под стражу.

"На данном этапе следствия установлена его причастность к 12 ограблениям. Другие возможные эпизоды проверяются. Награбленное злоумышленник сбывал на одном из рынков города. Сейчас проводится работа по установлению скупщиков краденого имущества. Для них тоже предусмотрена уголовная ответственность", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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