Серийный грабитель нападал на пожилых женщин в Алматы
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Мужчина средь бела дня нападал на пожилых алматинок и срывал с них цепочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В УП Ауэзовского района уточнили, что подозреваемому 29 лет. Он грабил только пожилых женщин. Действовал очень хладнокровно - срывал цепочки путём удушья, на шее у жертвы оставалась окровавленная рана.
Подозреваемый задержан и взят под стражу.
"На данном этапе следствия установлена его причастность к 12 ограблениям. Другие возможные эпизоды проверяются. Награбленное злоумышленник сбывал на одном из рынков города. Сейчас проводится работа по установлению скупщиков краденого имущества. Для них тоже предусмотрена уголовная ответственность", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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