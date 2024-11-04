Серийных домушников обезвредила полиция в Алматы

Дуэт серийных домушников разоблачен полицией в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из сообщения криминальной полиции, злоумышленники орудовали преимущественно в спальном районе мегаполиса. Спецоперацию оперативники провели при содействии полицейского спецназа.

"Злоумышленники задержаны на месте преступления. Незадолго до ареста они, путем отжима окна, проникли в одну из квартир в 6-м микрорайоне и похитили оттуда золотые изделия, а также имущество домочадцев. Оба подозреваемых ранее уже имели судимость за кражи чужого имущества. Один из них – житель Акмолинской области, другой – приезжий из северного Казахстана. По нашим данным, этот дуэт имеет причастность как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Промышляли они в основном в Ауэзовском, Медеуском и Бостандыкском районах города. Фигуранты арестованы. Вещественные доказательства изъяты", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.