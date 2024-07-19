Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области установила подозреваемую в обмане шести жителей. Женщина обещала гражданам кредиты, которые не нужно будет погашать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержана 51-летняя жительница региона.

По словам одной из потерпевших, некая знакомая пообещала получить безвозмездные кредиты от государства на поддержку предпринимательства. Однако, выманив крупную сумму за свои услуги, она скрылась.

Стражи порядка установили, что подозреваемая оказалась причастна к пяти аналогичным преступлениям и ранее была судима за мошенничество.

Ущерб потерпевшим составил около 3,5 миллиона тенге.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.



