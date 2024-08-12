Серийную мошенницу задержали в Астане
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Женщину, подозреваемую в серии мошенничества, задержали полицейские Астаны, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции установили жительницу столицы, подозреваемую в совершении 25 эпизодов мошенничества под предлогом оказания помощи в оформлении ипотечного кредита по государственной программе.
Установлено, что потерпевшие без заключения договора передавали деньги на банковскую карту подозреваемой.
Так, в полицию поступило заявление от 44-летнего жителя столицы о том, что он обратился к женщине по совету знакомых. За оказание помощи в приобретении жилья в ипотеку, она потребовала сумму в размере около 2 млн тенге.
По факту мошенничества ведется досудебное расследование.
Злоумышленница призналась в содеянном. Установлено, что полученные деньги были использованы ею на личные нужды.
Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам при оформлении финансовых и других юридически значимых сделок.
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