В Костанае задержали 18-летнего угонщика, грубо нарушавшего ПДД, передаёт BaigeNews.kz.

В ночь на 4 февраля в Костанае полицейские задержали парня, который управлял угнанным автомобилем и совершал многочисленные нарушения правил дорожного движения. Как сообщает Polisia.kz, молодой человек привлёк внимание патрульных, когда пытался скрыться на угнанном ВАЗ-2114. Во время преследования он несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет, нарушал правила маневрирования и игнорировал дорожные знаки, создавая угрозу аварийных ситуаций.

Полицейским удалось без ущерба для служебного транспорта и угнанного автомобиля блокировать преступника и задержать его. В ходе следственных действий установлено, что задержанный не имел водительских прав и причастен к двум угонам автомобилей, совершённым ранее.

Одним из эпизодов стало происшествие в ноябре прошлого года, когда владелец автомобиля заметил штрафы за превышение скорости, полученные через мобильное приложение. Осмотрев машину, он обнаружил остатки еды и пепел от сигарет в салоне, что позволило сразу понять, что кто-то использовал его автомобиль. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

18-летний молодой человек признан подозреваемым по трем эпизодам. Проводится досудебное расследование. За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд уже назначил ему арест сроком на 15 суток за управление автомобилем без прав, а также вынес штраф в размере 70 тысяч тенге за нарушения ПДД.