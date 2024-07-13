Серийного убийцу приговорили к 18 годам колонии в Павлодаре

В Павлодаре раскрыли убийство 15-летней давности. Виновным признали 39-летнего павлодарца, которого приговорили к тюремному сроку в третий раз, передает BaigeNews.kz.

В 2009 году, когда ему было 24 года, Андрей (имя изменено – прим.авт.) за год совершил три убийства, раскрытие которых шло поэтапно на протяжении долгих лет. Первых два тюремных срока мужчина получил в 2010 и 2018 годах. Третье же убийство оставалось не раскрытым. Жертвой, по версии следствия, стала девушка, которая отказалась от интима. В ответ мужчина её задушил... Андрея задержали лишь в 2024 году. Точку в деле поставили в специализированном межрайонном суде Павлодарской области.

Из приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам за 2018 год известно, что в апреле 2009 года Андрей вместе с двумя знакомыми и девушкой проводили вместе время рядом со школой в Восточном микрорайоне Павлодара. Было это поздно ночью, девушка попросила его отойти вместе в кусты, чтобы справить нужду. Когда они оказались наедине, то завязался неприятный для павлодарца диалог.

"Она изначально шутила, они смеялись. В какой-то момент, в состоянии алкогольного опьянения она стала выражаться в его адрес нецензурной бранью. Что именно она говорила, не помнит, смысл ее слов был в том, что он нетрадиционной ориентации и вступал в половую связь оральным сексом с мужчинами. Слова его сильно обидели, и он решил ее припугнуть, и вытащил имеющиеся при нем кухонный нож, и хотел приставить к горлу, на что она дернулась в его сторону, и получилось, что он ударил ее ножом горло. Был ли удар сильным, сказать не может, но кровь пошла. При этом она так на него посмотрела, что он понял: она заявит на него, и сразу же нанес ей удар ножом в тело. Девушка упала на землю спиной вниз. После чего мужина нанес ей ещё около 5-6 ударов ножом", — приводятся показания Андрея в приговоре специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области от 7 ноября 2018 года.

После убийства парень утащил тело девушки в кусты, а двум своим знакомым сказал, чтобы они не сообщали в полицию, угрожая, что "потянет их за собой" как соучастников. За это преступление павлодарца в итоге все же осудили, но лишь спустя несколько лет.

В 2009 году, осенью, Андрей убил ещё одного человека, за что получил первую судимость. В колонию он попал в 2010 году.

А вот смерть девушки на озере оставалась не раскрытой.

Летом все того же 2009 года Андрей в компании знакомого и девушки отправился к искусственному озеру в Павлодаре. Было это ночью, вместе они употребляли спиртное. Причем восстанавливать картину произошедшего пришлось на протяжении 15 лет. Впервые об убийстве стало известно от того самого знакомого.

"Допрошенный в качестве свидетеля Б. показал, что Андрей в начале июля 2009 года на берегу озера №3 в Восточном микрорайоне Павлодара задушил К. руками, находясь сверху нее, придавив коленями ее плечи из-за того, что она не захотела вступить с ним в половой акт. После чего ее труп утопил в озере, придавив тело камнями. По указанию Андрея, испытывая перед ним страх за свою жизнь и здоровье, помог ему затащить тело К. в озеро. Об этом в полицию не сообщил из-за боязни Андрея", — рассказал в ходе прений сторон в суде прокурор павлодарской областной прокуратуры.

После убийства поисками девушки занялся ее муж. Заявил в полицию, но попытки установить причины пропажи были тщетны. В 2010 году удалось все же найти тело павлодарки в том самом озере, правда, остался лишь скелет. Точную причину смерти из-за полного разложения трупа эксперты установить так и не смогли, но не исключили, что умереть девушка могла от асфиксии.

На протяжении 15 лет уголовное дело оставалось нераскрытым. При этом у оперативников подозрения насчет Андрея были. Как минимум, тот самый знакомый, который в ночь смерти у озера, полицейским все же заявил об убийстве. С 2010 года Андрей уже был в колонии, при этом в местах лишения свободы к нему даже "подсаживали специальных людей", чтобы получить добровольные признательные показания.

Окончательно решились на задержание павлодарца лишь в 2024 году. Обвинения теперь уже 39-летнему мужчине предъявили в Астане. Вину он свою отрицает и даже указывал на то, что убийство мог совершить как раз-таки тот самый знакомый.

"Показал, что примерно на четвертый день после совместного времяпрепровождения, когда они находились на берегу озера, втроем отдыхали, когда он с Б. стали уходить с озера, К. оставалась одна в воде. Она стала кричать о том, что тонет, а они не придав этому значение, восприняв как шутку, не отреагировали и ушли домой. При этом всячески отрицая свою вину, показал о причастности к данному преступления братьев Б. и А., которые оговаривают его в убийстве потерпевшей К.", — зачитал показания обвиняемого прокурор в суде.

Суд изучил все показания и заключения экспертов и пришел к выводу, что все же в 2009 году Андрей совершил в общей сложности три убийства. И вина в смерти у озера полностью доказана.

Стоит отметить, после двух судимостей в 2022 году Андрей освободился условно-досрочно, оставшийся срок заключения ему заменили на ограничение свободы. По новому приговору мужчина получил 12 лет колонии, учитывая предыдущие судимости еще за два убийства, в итоге суд определил 18 лет колонии.

К слову, спустя 15 лет оживить в памяти тяжёлые воспоминания пришлось супругу девушки, убитой у озера. Он выступил в качестве потерпевшего. Суд обязал Андрея также выплатить вдовцу моральный ущерб в два миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу и не исключено, что последует апелляционная жалоба.