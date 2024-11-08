Серийного мошенника задержали в Алматинской области

Оперуполномоченными Жамбылской районной полиции задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении ряда мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина водворён в ИВС, проводится досудебное расследование.

"В полицию обратился житель села Узынагаш с заявлением, что неизвестный мужчина, пообещав помочь с покупкой квартиры, завладел его деньгами в сумме 2 млн 150 тысяч тенге. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанный обманул ещё двоих человек, обещая приобрести для них квартиру или земельный участок, и присвоил более пяти миллионов тенге. Общая сумма ущерба составила 7 млн 375 тысяч тенге", – сообщил начальник отдела полиции Жамбылского района Асхат Данияр.